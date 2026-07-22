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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen und Tabak entwendet

Suhl (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren Pkw Citroen am Dienstag zwischen 10:45
Uhr und 15:00 Uhr im Bereich einer Wendeschleife in der Straße "Neuer
Friedberg" in Suhl. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie, 
dass unbekannte Täter eine Autoscheibe eingeschlagen und vier 
Packungen Tabak im Wert von etwa 20 Euro von der Rückbank entwendet 
hatten. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. 
Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl 
unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0183217/2026 entgegen. 
Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Sachen, insbesondere Handtaschen,
Geldbeutel oder sonstige Wertgegenstände, von außen sichtbar in Ihrem
Fahrzeug liegen. Nehmen Sie Wertsachen am besten mit, wenn Sie das 
Fahrzeug verlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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