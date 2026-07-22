Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen und Tabak entwendet

Suhl (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren Pkw Citroen am Dienstag zwischen 10:45 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich einer Wendeschleife in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte bemerkte sie, dass unbekannte Täter eine Autoscheibe eingeschlagen und vier Packungen Tabak im Wert von etwa 20 Euro von der Rückbank entwendet hatten. Der verursachte Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0183217/2026 entgegen. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Sachen, insbesondere Handtaschen, Geldbeutel oder sonstige Wertgegenstände, von außen sichtbar in Ihrem Fahrzeug liegen. Nehmen Sie Wertsachen am besten mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

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