Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nagelbrett ausgelegt

Dietlas (ots)

Dienstagnachmittag war eine Frau mit ihrem Pferd in einem Waldstück ("7-Eichen") zwischen Dietlas und Stadtlengsfeld unterwegs. In der Nähe eines Schotterparkplatzes entdeckte sie ein mit Nägeln gespicktes Brett, welches teilweise mit Erde bedeckt und deshalb nicht sofort erkennbar war. Die Frau beseitigte das Hindernis und informierte die Polizei, welche das Nagelbrett sicherstellte. Die Strecke wird des Öfteren von Motocross-Fahrers genutzt, weshalb die Polizei die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen hat und Zeugen sucht. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0183286/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

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