Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügerische Handwerker

Sülzfeld (ots)

Ein Senior aus Sülzfeld gestattete am Freitag drei Männern, die als Gewerbereisende unterwegs waren und bei ihm stoppten, Reparaturarbeiten an seinem Scheunendach vorzunehmen. Vereinbart war ein Preis von 30 Euro, weil lediglich ein paar verrutschte Ziegel gerichtet werden mussten. Zwei Handwerker begaben sich auf das Dach, reparierten den Schaden und anschließend verlangte der Dritte im Bunde statt der zunächst ausgemachten 30 Euro nun 300 Euro. Eingeschüchtert von den drei Männern übergab der Senior schließlich 70 Euro. Danach versuchten die Unbekannten den Mann noch einen Vertrag für weitere Reparaturarbeiten aufzudrängen, was aber glücklicherweise scheiterte. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den drei Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichen 0182155/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

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