Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit vom 15.07.2026, 09:00 Uhr, bis 16.07.2026, 13:00 Uhr, einen BMW, der auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Römhilder Straße in Hildburghausen geparkt war. Ohne sich um den Schaden an der Front des Autos zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0178740/2026 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

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