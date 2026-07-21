Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch am Wochenende

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen in ein Gebäude in der Schloßparkpassage in Hildburghausen ein. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach Verwertbarem. Die Einbrecher nahmen Elektrogeräte, Kosmetika und Bargeld mit. Zudem nahmen sie einen Autoschlüssel an sich, öffneten das dazugehörige Fahrzeug und durchwühlten dies ebenfalls. Ein Gesamtschaden von über 400 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe de Aktenzeichens 0181311/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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