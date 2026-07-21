PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster Jugendlicher

LPI-SHL: Vermisster Jugendlicher
  • Bild-Infos
  • Download

Untermaßfeld (ots)

Seit Freitagabend wird der 15-jährige Thorben Lukas Caspari aus der 
Kinder- und Jugendwohngruppe in der Neundorfstraße in Untermaßfeld 
vermisst. Die Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum 
Auffinden des Jugendlichen, weshalb mit Zustimmung der Angehörigen 
die Öffentlichkeit gebeten wird, die Suche nach dem Vermissten zu 
unterstützen. 
Er kann wie folgt beschrieben werden:
- etwa 173 cm groß
- schlanke Gestalt
- dunkelblonde Haare
Bekleidet ist der Jugendliche vermutlich mit einer schwarzen Jacke, 
eine Jogginghose und hellen Schuhen.
In einem zurückliegenden Sachverhalt konnte er in Bad Salzungen 
festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem 
Aufenthaltsort des 15-Jährigen geben können, sich unter der 
Telefonnummer 0361 5743-86100  bei der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 14:23

    LPI-SHL: Teures E-Bike aus Keller entwendet

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 01.07.2026 bis Montagabend gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl. Von dort entwendeten die Täter ein E-Bike der Marke "Bulls" im Gesamtwert von fast 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 14:17

    LPI-SHL: In Gartenhaus und Schuppen eingebrochen

    Suhl (ots) - In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagabend betraten unbekannte Täter zunächst ein umzäuntes Gartengrundstück in der Straße "Vorderer Bocksberg" in Suhl. Dort drangen die Unbekannten gewaltsam in das Gartenhaus und den Schuppen ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Durch den Einbruch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:24

    LPI-SHL: Berauschte E-Scooter-Fahrer

    Suhl (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl kontrollierten am frühen Montagabend einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Mauergasse in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 18-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ebenfalls Montagabend führten Polizisten des Suhler ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren