Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster Jugendlicher

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Untermaßfeld (ots)

Seit Freitagabend wird der 15-jährige Thorben Lukas Caspari aus der Kinder- und Jugendwohngruppe in der Neundorfstraße in Untermaßfeld vermisst. Die Maßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen, weshalb mit Zustimmung der Angehörigen die Öffentlichkeit gebeten wird, die Suche nach dem Vermissten zu unterstützen. Er kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 173 cm groß - schlanke Gestalt - dunkelblonde Haare Bekleidet ist der Jugendliche vermutlich mit einer schwarzen Jacke, eine Jogginghose und hellen Schuhen. In einem zurückliegenden Sachverhalt konnte er in Bad Salzungen festgestellt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des 15-Jährigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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