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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teures E-Bike aus Keller entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 01.07.2026 bis Montagabend gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Fiedler-Straße in Suhl. Von dort entwendeten die Täter ein E-Bike der Marke "Bulls" im Gesamtwert von fast 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182382/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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