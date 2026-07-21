Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gartenhaus und Schuppen eingebrochen

Suhl (ots)

In der Zeit von Sonntagmittag bis Montagabend betraten unbekannte Täter zunächst ein umzäuntes Gartengrundstück in der Straße "Vorderer Bocksberg" in Suhl. Dort drangen die Unbekannten gewaltsam in das Gartenhaus und den Schuppen ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Durch den Einbruch entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0182323/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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