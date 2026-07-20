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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld und Fahrrad bei Einbruch entwendet

Floh-Seligenthal (ots)

Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 09:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Mehrgenerationenhaus in der Schmalkalder Straße in Floh ein - während sich die Bewohner im Haus befanden. Aus einem Raum entwendeten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe und ein Fahrrad im Wert von etwa 800 Euro. Des Weiteren versuchten die Täter sich Zutritt zu dem angrenzenden Firmengebäude zu verschaffen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Suhler Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch, verdächtigen Personen im Tatzeitraum oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0180928/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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