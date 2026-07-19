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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Vorfall bei Veranstaltung in Oberhof gesucht

Suhl (ots)

Die Polizei bittet nach einem Vorfall im Zusammenhang mit der Veranstaltung "Tief im Wald" in Oberhof um Zeugenhinweise. Gegen 00:30 Uhr versuchte ein 46-jähriger Security-Mitarbeiter, die für den öffentlichen Fahrzeugverkehr gesperrte Tambacher Straße abzusichern. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Kleinbusses wollte die Sperrung dennoch passieren. Als sich der Sicherheitsmitarbeiter vor das Fahrzeug stellte, setzte die Frau den Kleinbus in Bewegung. Der 46-Jährige konnte rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich gezogen werden und blieb unverletzt. Die Fahrerin setzte ihre Fahrt anschließend fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Fahrerin beziehungsweise zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0180727/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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