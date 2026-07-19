LPI-SHL: Reifen an geparktem Mercedes beschädigt

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Würzburger Straße 29 in Suhl einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 24-jähriger Mann stellte seinen schwarzen Skoda in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr auf dem Parkplatz ab und begab sich zum Einkaufen. Als er zu seinem Fahrzeug ...

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