LPI-SHL: Reifen an geparktem Mercedes beschädigt
Suhl (ots)
Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Samstag einen geparkten Mercedes in Suhl. Der 40-jährige Fahrzeughalter stellte seinen Mercedes in der Friedrich-König-Straße 11 ab. Als er gegen 19:55 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen platten Reifen fest. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 70 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0180649/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
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