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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kradfahrer nach Unfallflucht gestürzt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer entfernte sich am Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in Suhl unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 15-jähriger Rollerfahrer befuhr gegen 16:50 Uhr die Friedrich-König-Straße. An der Ampel zur Werner-Seelenbinder-Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Der vor ihm stehende silberne oder graue Pkw setzte plötzlich zurück und kollidierte mit dem Roller des Jugendlichen. Der 15-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes. Er blieb unverletzt, am Roller entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0180522/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id-sf.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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