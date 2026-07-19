Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Würzburger Straße 29 in Suhl einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 24-jähriger Mann stellte seinen schwarzen Skoda in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 18:40 Uhr auf dem Parkplatz ab und begab sich zum Einkaufen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0180568/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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