LPI-SHL: Betrunken und berauscht unterwegs
Wasungen (ots)
Am Samstag Morgen um 01.55 Uhr wurde in Wasungen der Fahrer eines Kleintransportes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille, zudem fiel der durchgeführte Drogenvortest positiv aus. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden.
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