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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken unterwegs und gestürzt

Floh (ots)

Am Samstag Abend um 20.10 Uhr wurde die Polizei Meiningen über einen Fahrradsturz in Floh informiert. Ein Radfahrer beabsichtigte von der Bahnhofstraße nach rechts in die Höhnbergstraße abzubiegen. Hierbei gab es einen Konflikt mit der dort befindlichen Baustelle, weshalb er stürzte und sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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