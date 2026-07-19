LPI-SHL: Kabel entwendet
Christes (ots)
Unbekannte entwendeten in Christes in der Zeit vom 17.07.26 bis 18.07.26 ca. 60 Meter Starkstromkabel. Dieses wurde zuvor von einem Baustromkasten abgeschnitten. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.
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