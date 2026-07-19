LPI-SHL: Kabel entwendet

Bad Salzungen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 16.07.2026, 15:30 Uhr bis Freitag, 17.07.2026, 06:30 Uhr wurden Kabeltrommeln und Kabelrollen von einem umzäunten Gelände in der Lindigallee in Bad Salzungen entwendet. Der Beuteschaden beläuft sch auf etwa 2300 Euro. Ein gleichgelagerter Sachverhalt ereignete sich bereit am 18.06.2026 am gleichen Tatort. Sollte jemand Hinweise geben können, kann er sich bei der PI Bad Salzungen unter der Nummer: 03695/5510 melden. ...

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