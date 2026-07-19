Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol- und Drogenkontrollen

Vacha / Diedorf (ots)

Durch die Einsatzunterstützung Suhl der Thüringer Polizei wurden am Abend des 17.07.2026 verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen im Kreisgebiet Bad Salzungen durchgeührt. Hierbei wurde gegen 17:45 Uhr ein 45jähriger Opel Fahrer in Vacha kontrolliert. Bei diesem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,83 Promille. Zur selben Zeit wurde ein 35jähriger VW Fahrer in Diedorf kontrolliert. Bei diesem reagierte ein Drogenvortest positiv. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt, ihnen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot.

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