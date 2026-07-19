Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Hildburghausen (ots)

Am 18.07.2026 befuhr gegen 16:30 Uhr eine 43-jährige Pkw-fahrerin die L 1133 von Gleicherwiesen kommend in Richtung Linden. Kurz vor der Ortschaft Linden kam die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, welcher mit zwei Personen besetzt war. Die durch den Unfall schwer verletzte Unfallverursacherin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Der 37-jährige Beifahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 25 000,- Euro. Der Straßenabschnitt zwischen Geleicherwiesen und Linden war für etwa 2 Stunden voll gesperrt.

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