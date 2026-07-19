Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährdung Straßenverkehr und Beleidigung

Hildburghausen (ots)

Am 17.07.2026 befuhr gegen 15:30 Uhr eine 39-jährige Pke-fahrerin die B 89 von Veilsdorf kommend in Richtung Harras. Kurz vor der Ortslage Harras wurde ein ihr entgegenkommender Traktor von einem silberfarbenen Pkw Kombi überholt. Nur durch eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand und Ausweichen nach rechts konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Der Traktorfahrer stoppte ebenfalls. Der Kombifahrer öffnete dann seine Scheibe und beleidigte die 39-jährige Fahrerin und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Veilsdorf fort. Zeugen zu dem Sachverhalt werden gesucht!

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