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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausfall öffentliche Telefonnummer

Meiningen (ots)

Auf Grund einer technischen Störung ist die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen derzeit nicht über die öffentliche Einwahl 03693/591-0 erreichbar! Sie erreichen die Dienststelle unter der Telefonnummer 0361/574386100. An einer Behebung wird gearbeitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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