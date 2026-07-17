LPI-SHL: Ausfall öffentliche Telefonnummer
Meiningen (ots)
Auf Grund einer technischen Störung ist die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen derzeit nicht über die öffentliche Einwahl 03693/591-0 erreichbar! Sie erreichen die Dienststelle unter der Telefonnummer 0361/574386100. An einer Behebung wird gearbeitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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