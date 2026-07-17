LPI-SHL: Ausfall öffentliche Telefonnummer

Schmalkalden (ots) - Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr steckte ein bislang unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden Waren in seinen Rucksack. Er zahlte lediglich ein Getränk und wurde im Anschluss von einer Mitarbeiterin des Marktes auf den Diebstahl angesprochen. Der Ladendieb schubste die Frau weg und flüchtete mit dem Diebesgut im Wert von etwa 16 Euro aus dem Geschäft ...

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