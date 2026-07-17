PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzungen gesucht

Schmalkalden (ots)

Donnerstagabend kam es im Bereich Martin-Luther-Ring bis zum nahegelegenen Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Schmalkalden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen und Straftaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personen und einem 25-Jährigen, der in der Straße Martin-Luther-Ring in Schmalkalden unterwegs war. Die Unbekannten bewarfen ihn mit einem Stein, traten nach ihm und flüchteten anschließend in Richtung eines Einkaufsmarktes. Gegen 23:00 Uhr gingen in dem Bereich vermutlich dieselben Personen aus ungeklärter Ursache auf einen 24-Jährigen los. Sie schlugen den Mann und besprühten ihn mit Pfefferspray. Die Täter versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen, was jedoch misslang. Der 24-Jährige konnte leicht verletzt flüchten. Auf dem Weg zur Aufnahme einer gemeldeten Sachbeschädigung an einem Fenster eines Wohngebäudes in der Straße "Blechhammer" in Schmalkalden sprach ein 17-Jähriger die Polizisten an und teilte mit, dass er von mehreren unbekannten Personen angegriffen worden sei und auch sein Moped durch diese beschädigt wurde. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nach den unbekannten Tätern konnten die Polizeibeamten später einen 18-Jährigen auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz feststellen. Ob er an den vorangegangenen Auseinandersetzungen beteiligt war, wird derzeit geprüft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an - weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Ein Zusammenhang wird geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, die Auseinandersetzungen in dem Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0179202/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 11:53

    LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz

    Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr gegen einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen geparkten schwarzen Audi. Ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:47

    LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

    Schmalkalden (ots) - Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr steckte ein bislang unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden Waren in seinen Rucksack. Er zahlte lediglich ein Getränk und wurde im Anschluss von einer Mitarbeiterin des Marktes auf den Diebstahl angesprochen. Der Ladendieb schubste die Frau weg und flüchtete mit dem Diebesgut im Wert von etwa 16 Euro aus dem Geschäft ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:26

    LPI-SHL: Manipulationen am Moped festgestellt

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Donnerstagabend eine 17-jährige Mopedfahrerin in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Die Polizisten stellten leistungssteigernde Manipulationen an dem Kleinkraftrad fest, sodass die Führerscheinklasse AM der Jugendlichen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr ausreicht, um das Moped fahren zu dürfen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren