Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzungen gesucht

Schmalkalden (ots)

Donnerstagabend kam es im Bereich Martin-Luther-Ring bis zum nahegelegenen Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Schmalkalden zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen und Straftaten. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personen und einem 25-Jährigen, der in der Straße Martin-Luther-Ring in Schmalkalden unterwegs war. Die Unbekannten bewarfen ihn mit einem Stein, traten nach ihm und flüchteten anschließend in Richtung eines Einkaufsmarktes. Gegen 23:00 Uhr gingen in dem Bereich vermutlich dieselben Personen aus ungeklärter Ursache auf einen 24-Jährigen los. Sie schlugen den Mann und besprühten ihn mit Pfefferspray. Die Täter versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen, was jedoch misslang. Der 24-Jährige konnte leicht verletzt flüchten. Auf dem Weg zur Aufnahme einer gemeldeten Sachbeschädigung an einem Fenster eines Wohngebäudes in der Straße "Blechhammer" in Schmalkalden sprach ein 17-Jähriger die Polizisten an und teilte mit, dass er von mehreren unbekannten Personen angegriffen worden sei und auch sein Moped durch diese beschädigt wurde. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nach den unbekannten Tätern konnten die Polizeibeamten später einen 18-Jährigen auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz feststellen. Ob er an den vorangegangenen Auseinandersetzungen beteiligt war, wird derzeit geprüft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an - weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Ein Zusammenhang wird geprüft. Die Polizei bittet Zeugen, die Auseinandersetzungen in dem Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0179202/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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