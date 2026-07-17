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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht auf dem Einkaufsmarkt-Parkplatz

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Mittwoch zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr gegen einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen geparkten schwarzen Audi. Ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0177813/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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