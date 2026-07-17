Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr steckte ein bislang unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in Schmalkalden Waren in seinen Rucksack. Er zahlte lediglich ein Getränk und wurde im Anschluss von einer Mitarbeiterin des Marktes auf den Diebstahl angesprochen. Der Ladendieb schubste die Frau weg und flüchtete mit dem Diebesgut im Wert von etwa 16 Euro aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Die 68-jährige Mitarbeiter wurde dadurch leicht verletzt. Der Täter konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: - ca. 24 bis 28 Jahre alt - etwa 175 bis 180 cm groß - schlanke Gestalt - sehr kurze dunkelblonde Haare. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt. Die Polizei ermittelt wegen des Räuberischen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Ladendieb geben können oder den Vorfall an der Kasse beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0179014/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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