PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Schmalkalden (ots)

Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr steckte ein bislang unbekannter Mann 
in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Steinerne Wiese" in 
Schmalkalden Waren in seinen Rucksack. Er zahlte lediglich ein 
Getränk und wurde im Anschluss von einer Mitarbeiterin des Marktes 
auf den Diebstahl angesprochen. Der Ladendieb schubste die Frau weg 
und flüchtete mit dem Diebesgut im Wert von etwa 16 Euro aus dem 
Geschäft in unbekannte Richtung. Die 68-jährige Mitarbeiter wurde 
dadurch leicht verletzt. Der Täter konnte durch die Geschädigte wie 
folgt beschrieben werden:
- ca. 24 bis 28 Jahre alt
- etwa 175 bis 180 cm groß
- schlanke Gestalt
- sehr kurze dunkelblonde Haare.
Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt.
Die Polizei ermittelt wegen des Räuberischen Diebstahls und bittet 
Zeugen, die Hinweise zu dem Ladendieb geben können oder den Vorfall 
an der Kasse beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0361 
5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0179014/2026 bei der 
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 10:26

    LPI-SHL: Manipulationen am Moped festgestellt

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Donnerstagabend eine 17-jährige Mopedfahrerin in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Die Polizisten stellten leistungssteigernde Manipulationen an dem Kleinkraftrad fest, sodass die Führerscheinklasse AM der Jugendlichen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr ausreicht, um das Moped fahren zu dürfen. Die ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 08:25

    LPI-SHL: Schwer verletzter Rollerfahrer

    Römhild (ots) - Am frühen Donnerstagabend wollte ein 18-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe eines Einkaufsmarktes von der Mendhäuser Straße in Römhild nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen bei dem sich der Rollerfahrer schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 13:20

    LPI-SHL: Zugriff verloren - Warnung vor Betrügern

    Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots) - Eine unbekannte Person kontaktierte im Juli eine 11-Jährige über eine Social-Media-Plattform. Im Verlauf der Kommunikation fragte der Unbekannte nach der Handynummer, um angeblich weiter über einen Messenger-Dienst schreiben zu können. Nachdem das Mädchen die Nummer mitgeteilt hatte, wurde sie aufgefordert, einen sechsstelligen Code, welchen sie per SMS erhalten hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren