LPI-SHL: Manipulationen am Moped festgestellt
Schmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Donnerstagabend eine 17-jährige Mopedfahrerin in der Näherstiller Straße in Schmalkalden. Die Polizisten stellten leistungssteigernde Manipulationen an dem Kleinkraftrad fest, sodass die Führerscheinklasse AM der Jugendlichen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht mehr ausreicht, um das Moped fahren zu dürfen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Mängelschein wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis ausgefüllt. Die 17-Jährige erwartet eine Anzeige.
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