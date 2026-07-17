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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwer verletzter Rollerfahrer

Römhild (ots)

Am frühen Donnerstagabend wollte ein 18-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe eines Einkaufsmarktes von der Mendhäuser Straße in Römhild nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen bei dem sich der Rollerfahrer schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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