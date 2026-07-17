LPI-SHL: Schwer verletzter Rollerfahrer
Römhild (ots)
Am frühen Donnerstagabend wollte ein 18-jähriger Lkw-Fahrer auf Höhe eines Einkaufsmarktes von der Mendhäuser Straße in Römhild nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen bei dem sich der Rollerfahrer schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.
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