Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zugriff verloren - Warnung vor Betrügern

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Eine unbekannte Person kontaktierte im Juli eine 11-Jährige über eine Social-Media-Plattform. Im Verlauf der Kommunikation fragte der Unbekannte nach der Handynummer, um angeblich weiter über einen Messenger-Dienst schreiben zu können. Nachdem das Mädchen die Nummer mitgeteilt hatte, wurde sie aufgefordert, einen sechsstelligen Code, welchen sie per SMS erhalten hatte, weiterzugeben. Unmittelbar nach der Herausgabe des Codes verlor die 11-Jährige den Zugriff auf ihr Messenger-Dienst-Konto. Der Täter hatte daraufhin Zugang zu allen Kontakten und schrieb diese unter der Telefonnummer des Mädchen an. Eine 10-jährige Freundin ging davon aus, dass sie mit der 11-Jährigen schrieb und teilte auf Aufforderung ebenfalls einen per SMS erhaltenen sechsstelligen Code mit. In der Folge lösten die Täter vom Mobilfunkanschluss der 10-Jährigen, welcher über ihre Erziehungsberechtigten läuft, über 40 kostenpflichtige Bestellungen in einer Gesamthöhe von fast 1.000 Euro über den App-Store aus. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und übersenden Sie niemals Codes an Ihnen unbekannte Personen! Überprüfen Sie als Erziehungsberechtigte regelmäßig die Aktivitäten auf Ihren mobilen Endgeräten sowie Ihre Kontobewegungen. Klären Sie Ihre Kinder über Betrugsmaschen im Internet auf.

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