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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zugriff verloren - Warnung vor Betrügern

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Eine unbekannte Person kontaktierte im Juli eine 11-Jährige über eine
Social-Media-Plattform. Im Verlauf der Kommunikation fragte der 
Unbekannte nach der Handynummer, um angeblich weiter über einen 
Messenger-Dienst schreiben zu können. Nachdem das Mädchen die Nummer 
mitgeteilt hatte, wurde sie aufgefordert, einen sechsstelligen Code, 
welchen sie per SMS erhalten hatte, weiterzugeben. Unmittelbar nach 
der Herausgabe des Codes verlor die 11-Jährige den Zugriff auf ihr 
Messenger-Dienst-Konto. Der Täter hatte daraufhin Zugang zu allen 
Kontakten und schrieb diese unter der Telefonnummer des Mädchen an. 
Eine 10-jährige Freundin ging davon aus, dass sie mit der 11-Jährigen
schrieb und teilte auf Aufforderung ebenfalls einen per SMS 
erhaltenen sechsstelligen Code mit. In der Folge lösten die Täter vom
Mobilfunkanschluss der 10-Jährigen, welcher über ihre 
Erziehungsberechtigten läuft, über 40 kostenpflichtige Bestellungen 
in einer Gesamthöhe von fast 1.000 Euro über den App-Store aus.
Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und übersenden Sie niemals 
Codes an Ihnen unbekannte Personen! Überprüfen Sie als 
Erziehungsberechtigte regelmäßig die Aktivitäten auf Ihren mobilen 
Endgeräten sowie Ihre Kontobewegungen. Klären Sie Ihre Kinder über 
Betrugsmaschen im Internet auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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