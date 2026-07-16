LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand einer Garage"

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter erneut gewaltsam in das Gebäude einer Diakoniestelle in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten aus einem Büro unter anderem Bargeld in unbekannter Höhe und Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die ...

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