LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand einer Garage"
Schweina (ots)
Die Brandortuntersuchung der Spezialisten der Suhler Kriminalpolizei ergab, dass der Brand, welcher in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Garage in der Antoniusstraße in Schweina ausgebrochen war, durch einen technischen Defekt am Akku eines Elektrorollers verursacht worden war. Nach der Untersuchung wird der Gesamtschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
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