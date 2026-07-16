LPI-SHL: Mit Wildschwein zusammengestoßen
Hildburghausen (ots)
Mittwochmorgen fuhr ein Autofahrer auf der Straße zwischen Wiedersbach und Hildburghausen. Im Wald kreuzte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Pkw, wodurch am Auto ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Das Wildschwein rannte davon. Der Autofahrer blieb zum Glück unverletzt.
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