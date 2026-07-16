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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fensterscheibe beschädigt

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter beschädigten auf bislang ungeklärte Art und Weise in der Zeit von Dienstagabend, 22:00 Uhr, bis Mittwochmorgen die Fensterscheibe einer Wohnung im ersten Stock in der Bahnhofstraße in Schmalkalden. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0177141/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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