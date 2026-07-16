LPI-SHL: Fensterscheibe beschädigt

Masserberg (ots) - Unbekannte Täter machten sich Dienstagabend im Gebäude einer Rast- und Entsorgungsanlage in der Hauptstraße in Masserberg zu schaffen. Die Unbekannten rissen den für die Nutzung der Duschen angebrachten Münzautomaten ab und entwendeten diesen samt dem Münzgeld in unbekannter Höhe. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden ...

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