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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Einbruch in Diakoniestelle

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen drangen 
unbekannte Täter erneut gewaltsam in das Gebäude einer Diakoniestelle
in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten aus 
einem Büro unter anderem Bargeld in unbekannter Höhe und Gutscheine 
im Wert von mehreren hundert Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden.
Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige 
Personen im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem 
Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und 
der Angabe des Aktenzeichens 0176076/2026 bei der Polizeiinspektion 
Hildburghausen zu melden.
Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen(s. Pressemitteilung "Bargeld
und Laptops bei Einbruch entwendet" vom 14.07.2026) wird geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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