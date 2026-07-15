Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Einbruch in Diakoniestelle

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen drangen unbekannte Täter erneut gewaltsam in das Gebäude einer Diakoniestelle in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen ein. Sie entwendeten aus einem Büro unter anderem Bargeld in unbekannter Höhe und Gutscheine im Wert von mehreren hundert Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176076/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden. Ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen(s. Pressemitteilung "Bargeld und Laptops bei Einbruch entwendet" vom 14.07.2026) wird geprüft.

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