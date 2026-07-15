LPI-SHL: Mehrere Verkehrsverstöße festgestellt
Hildburghausen (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen kontrollierten Dienstagnachmittag einen 40-Jährigen, der auf einem unversicherten E-Scooter in Hildburghausen unterwegs war. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille und auch ein Drogenvortest verlief positiv. Die Polizisten untersagten dem 40-Jährigen nach der Blutentnahme im Krankenhaus die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige.
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