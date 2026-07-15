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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigungen an einer Rastanlage

Masserberg (ots)

Unbekannte Täter machten sich Dienstagabend im Gebäude einer Rast- und Entsorgungsanlage in der Hauptstraße in Masserberg zu schaffen. Die Unbekannten rissen den für die Nutzung der Duschen angebrachten Münzautomaten ab und entwendeten diesen samt dem Münzgeld in unbekannter Höhe. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.700 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176863/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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