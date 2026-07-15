LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht
Suhl (ots)
Dienstag gegen 17:00 Uhr fuhr ein 17-jähriger Simson-Fahrer auf der Großen Beerbergstraße stadtauswärts in Richtung Suhl-Nord. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Jugendliche und kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176830/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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