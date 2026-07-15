LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich
Suhl (ots)
Montagnachmittag bog eine 76-jährige Autofahrerin von der Schleusinger Straße in Suhl trotz roter Ampel nach links in Richtung Rudolf-Virchow-Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer bei "grün" fahrenden vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Suhl-Zentrum unterwegs war. Beide Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Um die beschädigten Autos kümmerte sich der Abschleppdienst.
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