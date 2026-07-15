PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Suhl (ots)

Montagnachmittag bog eine 76-jährige Autofahrerin von der Schleusinger Straße in Suhl trotz roter Ampel nach links in Richtung Rudolf-Virchow-Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer bei "grün" fahrenden vorfahrtsberechtigten 66-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Suhl-Zentrum unterwegs war. Beide Frauen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Um die beschädigten Autos kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:00

    LPI-SHL: Unfallverursacher gesucht

    Zella-Mehlis (ots) - Eine Autofahrerin parkte am Dienstag zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr ihren Pkw Skoda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Vermutlich beim Ausparken stieß der unbekannte Fahrzeugführer eines danebenstehenden Fahrzeuges dagegen und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Skoda entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:39

    LPI-SHL: Nach Unfall leicht verletzt

    Winne (ots) - Eine 72-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Landstraße zwischen Wahles und Winne. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Um den Pkw, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:38

    LPI-SHL: Teure Werkzeuge entwendet

    Kaltensundheim (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagabend, 18:00 Uhr, mehrere Werkzeuge der Marke "Milwaukee" sowie einen Werkzeugwagen aus einem im Kuhstall in der Mittelsdorfer Straße in Kaltensundheim befindlichen Lagerraum. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren