Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Eine Autofahrerin parkte am Dienstag zwischen 14:15 Uhr und 14:45 Uhr ihren Pkw Skoda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Vermutlich beim Ausparken stieß der unbekannte Fahrzeugführer eines danebenstehenden Fahrzeuges dagegen und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Skoda entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176608/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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