LPI-SHL: Nach Unfall leicht verletzt
Winne (ots)
Eine 72-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Landstraße zwischen Wahles und Winne. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Um den Pkw, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.
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