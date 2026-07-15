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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall leicht verletzt

Winne (ots)

Eine 72-jährige Autofahrerin befuhr Dienstagnachmittag die Landstraße zwischen Wahles und Winne. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt zur Untersuchung ins Krankenhaus. Um den Pkw, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstand, kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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