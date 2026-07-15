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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teure Werkzeuge entwendet

Kaltensundheim (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagabend, 18:00 Uhr, mehrere Werkzeuge der Marke "Milwaukee" sowie einen Werkzeugwagen aus einem im Kuhstall in der Mittelsdorfer Straße in Kaltensundheim befindlichen Lagerraum. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Werkzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0176325/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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