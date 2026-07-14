LPI-SHL: Mit dem Moped gestürzt
Dermbach (ots)
Eine 16-jährige Mopedfahrerin befuhr Montagnachmittag zusammen mit ihrer 13-jährigen Sozia die Bundesstraße zwischen Dermbach und Hartschwinden. Plötzlich platzte ein Reifen des Mopeds, woraufhin die Fahrerin die Kontrolle verlor und stürzte. Beide Jugendlichen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.
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