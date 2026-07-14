Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall weggefahren

Hildburghausen (ots)

Ein Autofahrer parkte am Montag gegen 13:30 Uhr seinen schwarzen Pkw Seat am Fahrbahnrand der Kirchstraße in Häselrieth (Hildburghausen). Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung im hinteren rechten Fahrzeugbereich fest. Ein Verursacher war vermutlich mit einem Fahrzeug dagegen gestoßen und hatte sich anschließend pflichtwidrig entfernt. Am Seat entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0175785/2026 entgegen.

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