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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld und Laptops bei Einbruch entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntagmittag, 11:30 Uhr, bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Diakoniestelle in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher zwei Laptops sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sach- und Entwendungsschaden wird insgesamt auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174878/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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