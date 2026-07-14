Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bargeld und Laptops bei Einbruch entwendet

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntagmittag, 11:30 Uhr, bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer Diakoniestelle in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher zwei Laptops sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der Sach- und Entwendungsschaden wird insgesamt auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174878/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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