Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei E-Scooter-Fahrer kontrolliert - Verstöße festgestellt

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten Montagabend einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. In den frühen Morgenstunden des Dienstags (14.07.2026) führten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl eine Verkehrskontrolle mit einem 35-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl durch. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,94 Promille und ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Bei beiden Personen erfolgte jeweils eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Weiterfahrt wurde untersagt. Sowohl den 46-Jährigen als auch den 35-Jährigen erwartet eine Anzeige.

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