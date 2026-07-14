LPI-SHL: Ladendiebstahl
Suhl (ots)
Ein 49-Jähriger betrat Montagnachmittag einen Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Er steckte Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von über 15 Euro in seine Taschen und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach ihn daraufhin an und alarmierte die Polizei, welche eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls aufnahm.
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