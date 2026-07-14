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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Ein 49-Jähriger betrat Montagnachmittag einen Einkaufsmarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Er steckte Lebensmittel und alkoholische Getränke im Wert von über 15 Euro in seine Taschen und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach ihn daraufhin an und alarmierte die Polizei, welche eine Anzeige wegen des Ladendiebstahls aufnahm.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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