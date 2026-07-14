LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots) - Montag gegen 12:20 Uhr stand ein Mann mit seinem Auto an den Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Beim vorwärts Ausparken stieß eine bislang unbekannte Autofahrerin leicht gegen seinen Pkw und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen VW Käfer mit ...

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