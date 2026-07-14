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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beim Ausparken beschädigt

Suhl (ots)

Montag gegen 12:20 Uhr stand ein Mann mit seinem Auto an den Ladesäulen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Beim vorwärts Ausparken stieß eine bislang unbekannte Autofahrerin leicht gegen seinen Pkw und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich nach Angaben des Geschädigten um einen VW Käfer mit dem Kennzeichenkürzel "SHL". Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0175466/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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