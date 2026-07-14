LPI-SHL: Brand einer Garage
Schweina (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag (14.07.2026) brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage in der Antoniusstraße in Schweina (Bad Liebenstein). Das Gebäude grenzt an das Wohnhaus an - ein Übergreifen der Flammen konnte zum Glück durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell