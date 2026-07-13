LPI-SHL: Lkw umgekippt
Henneberg (ots)
Montagnachmittag (13.07.2026) fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf das Gelände einer Baustelle in Hermannsfelder Straße in Henneberg. Beim seitlichen Abladen kippte der Lkw plötzlich um. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Die Feuerwehr war zum Binden der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.
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