PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lkw umgekippt

Henneberg (ots)

Montagnachmittag (13.07.2026) fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf das Gelände einer Baustelle in Hermannsfelder Straße in Henneberg. Beim seitlichen Abladen kippte der Lkw plötzlich um. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 60.000 Euro. Die Feuerwehr war zum Binden der auslaufenden Betriebsstoffe im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 12:55

    LPI-SHL: Kellereinbruch

    Hildburghausen (ots) - Sonntag zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerverschlag in einem Wohnhaus in der Straße "Am Goldbach" in Hildburghausen ein. Die Unbekannten entwendeten acht Flaschen Bier und entfernten sich im Anschluss unbemerkt. Der Gesamtschaden wird auf über 40 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:44

    LPI-SHL: Ergänzungsmeldung 2 zu "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"

    Fambach (ots) - Bei der Person, die auf der Flucht gefasst werden konnte, handelt es sich um einen 23-jährigen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernimmt die Kriminalpolizei Suhl. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Spuren gesichert, Vernehmungen durchgeführt und Ermittlungen zu der Tatbeteiligung des 23-Jährigen sowie zur ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 11:42

    LPI-SHL: Brennendes Feld - Zeugen gesucht

    Rohr (ots) - Sonntagabend gegen 18:10 Uhr brannte es auf einem Feld bei Rohr. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Feld in Brand gesteckt wurde. Durch den Brand auf einer Fläche von insgesamt etwa 500 Quadratmeters entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die verdächtige Personen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren