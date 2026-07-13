LPI-SHL: Lkw umgekippt

Hildburghausen (ots) - Sonntag zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerverschlag in einem Wohnhaus in der Straße "Am Goldbach" in Hildburghausen ein. Die Unbekannten entwendeten acht Flaschen Bier und entfernten sich im Anschluss unbemerkt. Der Gesamtschaden wird auf über 40 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des ...

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