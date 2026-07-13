Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung 2 zu "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"

Fambach (ots)

Bei der Person, die auf der Flucht gefasst werden konnte, handelt es sich um einen 23-jährigen Mann. Er wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernimmt die Kriminalpolizei Suhl. In diesem Zusammenhang werden unter anderem Spuren gesichert, Vernehmungen durchgeführt und Ermittlungen zu der Tatbeteiligung des 23-Jährigen sowie zur Identität der geflüchteten unbekannten Täter aufgenommen. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

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