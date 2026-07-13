Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennendes Feld - Zeugen gesucht

Rohr (ots)

Sonntagabend gegen 18:10 Uhr brannte es auf einem Feld bei Rohr. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Feld in Brand gesteckt wurde. Durch den Brand auf einer Fläche von insgesamt etwa 500 Quadratmeters entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0174458/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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