LPI-SHL: Frontscheibe eines Lkw beschädigt

Fambach (ots) - In den frühen Morgenstunden kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in den Ortschaften Fambach und Schmalkalden. Grund war ein Buntmetalldiebstahl aus einer Firma in Fambach mehrere unbekannte Täter haben dort große Mengen verschiedener Metalle entwendet und sind anschließend mit mind. zwei Fahrzeugen in Richtung Schmalkalden geflüchtet. Dort konnte eine Streife die Fahrzeuge sichten und die ...

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