LPI-SHL: Frontscheibe eines Lkw beschädigt
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagabend, 18:30 Uhr, bis Sonntagvormittag auf ungeklärte Art und Weise die Frontscheibe eines Lkw der Marke "Iveco". Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174327/2026 entgegen.
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Thüringer Polizei
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