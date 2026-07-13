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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frontscheibe eines Lkw beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitagabend, 18:30 Uhr, bis Sonntagvormittag auf ungeklärte Art und Weise die Frontscheibe eines Lkw der Marke "Iveco". Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174327/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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