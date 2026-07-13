Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rasentraktor entwendet

Suhl (ots)

In der Zeit von Mittwochmorgen, 08:00 Uhr, bis Sonntagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gelände eines Hundesportvereins in der Bocksbergstraße in Suhl, Goldlauter-Heidersbach. Die Unbekannten entwendeten einen unter einem Holzverschlag abgestellten Rasentraktor im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro und entfernten sich nach derzeitigen Erkenntnissen mit dem Fahrzeug in Richtung Suhler Straße und anschließend in Richtung Wald. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rasentraktors geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0174232/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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