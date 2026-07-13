LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"

Suhl (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026, ging eine Anwohnerin der Auenstraße in Richtung Suhl Heinrichs spazieren. In der Würzburger Straße, auf Höhe Hausnummer 48, saß ein ca. 28-30 jähriger Mann mit seinem Hund auf einer Bank. Als die Spaziergängerin an dem Mann vorbei ging, rannte der Hund auf sie los und biss sie in die rechte Wade. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, zog der Hundebesitzer seinen Hund ...

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