LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"
Fambach (ots)
Der Wert des Diebesgutes (Buntmetall und Werkzeuge), welches in dem Fahrzeug festgestellt wurde, wird auf einen Betrag im mitteleren fünfstelligen Bereich geschätzt. !Korrektur Aktenzeichen! Zeugen werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0174658/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
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E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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