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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"

Fambach (ots)

Der Wert des Diebesgutes (Buntmetall und Werkzeuge), welches in dem 
Fahrzeug festgestellt wurde, wird auf einen Betrag im mitteleren 
fünfstelligen Bereich geschätzt.
!Korrektur Aktenzeichen!
Zeugen werden gebeten, sich unter dem Aktenzeichen 0174658/2026 bei 
der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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